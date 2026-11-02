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Nummer 17 ADO ontslaat trainer Peter wegens slechte resultaten

ADO Den Haag heeft hoofdtrainer Robin Peter ontslagen. Dat heeft de nummer 17 van de Eredivisie maandag bekendgemaakt. Aanleiding zijn volgens de club „de tegenvallende sportieve resultaten”. De 39-jarige Duitser was sinds de zomer van 2025 in dienst bij de club.

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Tot de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer neemt Levi Schwiebbe, voorheen assistent-trainer, de leiding over.

In Peters eerste seizoen bij ADO Den Haag werd ADO afgetekend kampioen in de eerste divisie, waarmee hij promotie naar de Eredivisie afdwong. Daarin wist ADO dit seizoen één keer te winnen, op 17 oktober van landskampioen PSV. Met daarnaast drie gelijke spelen en zeven nederlagen staat de club na elf wedstrijden zeventiende met 6 punten.

Teleurstellend

De afgelopen week was teleurstellend voor ADO. Dinsdag werd de club door de amateurs van Excelsior ’31 na strafschoppen uitgeschakeld in de KNVB-beker. Zondag werd de uitwedstrijd bij PEC Zwolle met 1-0 verloren.

„Met handhaving als belangrijkste doelstelling heeft de club besloten dat een verandering in de technische leiding op dit moment noodzakelijk is”, stelt de club in een verklaring op de site. Het gat met de veilige vijftiende plaats in de Eredivisie bedraagt op dit moment 5 punten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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