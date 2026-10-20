Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hekkensluiter Willem II ontslaat trainer Stegeman

Willem II heeft trainer John Stegeman ontslagen om de slechte resultaten in de Eredivisie. Dat meldt de club uit Tilburg in een bericht op de website. Willem II staat na negen speelronden op de laatste plaats met slechts 2 punten.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Stegeman trad vorig seizoen in dienst bij Willem II en onder zijn leiding promoveerde de club vanuit de eerste divisie naar de Eredivisie. Dit seizoen leed Willem II zeven nederlagen in negen wedstrijden.

Hij is de tweede trainer in de hoogste klasse van het betaald voetbal die dit seizoen voortijdig moet vertrekken. PEC Zwolle zette eerder trainer Henry van der Vegt aan de kant.

‘Onvoldoende perspectief’

„Na de promotie naar de Eredivisie was het de ambitie om met John verder te bouwen aan de sportieve ontwikkeling van Willem II. Dat maakt dit een moeilijke beslissing. Na een zorgvuldige evaluatie en gesprekken met elkaar zien we op dit moment onvoldoende perspectief om de samenwerking voort te zetten”, licht technisch directeur Freek Heerkens toe. „We bedanken John voor zijn inzet, de prettige samenwerking en zijn betrokkenheid bij de club.”

Ook assistent-trainer Pascal Diender vertrekt bij Willem II.

Stegeman (50) kwam in de zomer van 2025 over van Royal Antwerp FC, waar hij drie jaar lang als assistent-trainer werkzaam was. Eerder was hij hoofdtrainer van Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Hij kwam bij een club die het seizoen daarvoor was gedegradeerd. Stegeman slaagde erin Willem II na een jaar afwezigheid weer te laten promoveren naar de Eredivisie door in de finale van de play-offs na strafschoppen te winnen van FC Volendam.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties