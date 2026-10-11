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Verstappen wint voor het eerst Grote Prijs van Singapore

Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Singapore op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull in de Formule 1 leidde van start tot finish en bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes voor.

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Voor Verstappen is het de eerste zege in de GP van Singapore. Dat was een van de weinige GP’s die hij nog niet had gewonnen, maar waar hij wel al drie keer als tweede was geëindigd. Verstappen had eerder zaterdag de sprintrace gewonnen in Singapore. Dat was zijn eerste zege op het circuit van Marina Bay.

Verstappen startte op het stratencircuit vanaf poleposition. Leclerc, die naast hem op de eerste startrij stond, was beter weg. Maar de Nederlander dwong de Ferrari naar de buitenkant, remde laat en bleef ervoor. Leclerc bleef tien ronden lang dicht achter Verstappen, maar moest de Red Bull daarna toch laten gaan.

Pitstop

De Red Bull reed steeds verder weg bij de Ferrari. Leclerc maakte in de 24e ronde zijn pitstop. Verstappen stopte pas negen ronden later en behield de leiding voor Oscar Piastri, die nog moest stoppen. Leclerc lag ongeveer 5 seconden achter de Nederlander en raakte door een extra stop nog verder achterop. Met versere banden kwam de Monegask nog iets terug, maar Verstappen liet zijn eerste zege in de GP van Singapore niet meer in gevaar komen.

Lewis Hamilton, die lang op de derde plaats reed, moest in de slotfase niet alleen Antonelli, maar ook McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nog voorbij laten gaan. Hij eindigde als zesde.

Antonelli, de leider in het kampioenschap, vergrootte zijn voorsprong op zijn directe concurrenten. De Italiaan heeft 340 punten en kan in een voor hem gunstig scenario bij de GP van de Verenigde Staten over twee weken de wereldtitel veroveren. Zijn teamgenoot George Russell, die als negende was geëindigd, heeft 238 punten. Hamilton staat derde met 229 punten en Verstappen staat inmiddels vierde met 221 punten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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