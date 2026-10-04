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Verstappen wint in Maleisië eerste grand prix van dit seizoen

epa13280240 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands competes in the 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix at the Sepang International Circuit in Malaysia, in Sepang, Malaysia, 04 October 2026. EPA/ANNICE LYN / POOL
ANP / EPA / ANNICE LYN / POOL

Max Verstappen heeft eindelijk zijn eerste zege van dit seizoen binnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won in zijn Red Bull na een chaotische aanloop op dominante wijze de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden.

De Italiaanse kampioenschapsleider Kimi Antonelli (Mercedes) finishte als tweede, Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari naar de derde plaats.

De race begon ruim anderhalf uur later dan gepland. Er was eerst lang oponthoud door zware regenval en later door stilgevallen auto’s in de opwarmronden. Het bleek dat software in de half-elektrische auto’s niet functioneerde in de natte omstandigheden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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