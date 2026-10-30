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Verstappen ziet niets in strijd om tweede plaats in Formule 1

Max Verstappen ziet de strijd om de tweede plaats in de WK-stand niet als zijn prioriteit. Dat legde de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 van Red Bull uit op een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Mexico dit weekend.

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Verstappen is na een reeks goede resultaten (derde in Austin, winst in Singapore en Maleisië) geklommen naar de vierde plaats in het kampioenschap. Zij het op ruime achterstand van WK-leider Kimi Antonelli, die zondag genoeg heeft aan de negende plaats om zich op 20-jarige leeftijd als jongste coureur ooit tot wereldkampioen te kronen. Het verschil tussen de Limburger en George Russell, de huidige nummer 2, bedraagt echter maar 6 punten en is met nog vijf races te gaan te overbruggen.

„Natuurlijk zijn we dit jaar flink verbeterd, maar we zijn er nog niet. Het gaat mij alleen om de eerste plaats”, aldus de Nederlander. „Het maakt me niet uit of ik tweede of vijfde word. Ons doel is om de derde plaats in het constructeurskampioenschap te behalen”, zei hij. Red Bull bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap en staat in punten gelijk met de nummer 4 McLaren (beide 355 punten). Mercedes, het team van Antonelli en Russell, leidt met 607 punten, voor Ferrari (474 punten).

„Het draait dit weekend om de puntjes op de i zetten. We moeten uitzoeken hoe we de motor het beste kunnen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat de auto en de remmen koel blijven”, blikte Verstappen vooruit. Hij temperde de verwachtingen voor een spannende race. „Hoewel de sfeer geweldig is, is het racen zelf niet altijd even spannend, omdat de auto snel oververhit raakt als je achter een andere auto rijdt. Het is dus erg extreem.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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