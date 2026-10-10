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Verstappen verovert poleposition voor Grote Prijs van Singapore

Max Verstappen start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay met een rondje van 1.31,373 de snelste. Hij was een fractie sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en diens Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

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Voor Verstappen is het de derde poleposition op rij. Hij veroverde een week geleden de pole in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden. Daarna was hij de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace in Singapore. Die race won Verstappen eerder op zaterdag.

Verstappen had de beste tijd neergezet bij de eerste poging in de derde kwalificatiesessie. Alleen Hamilton, die eerder de beste was in de tweede kwalificatiesessie, zat er dichtbij. In de laatste poging kon alleen Leclerc zich verbeteren. Hij strandde op 0,054 seconde van de tijd van Verstappen, die daarmee de vijftigste pole uit zijn carrière veroverde.

Antonelli

De Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli, de leider in het WK, reed de vierde tijd, voor de Britse regerend wereldkampioen Lando Norris in de McLaren.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar slaagde er niet in een tijd neer te zetten door problemen met zijn wagen. Hij start zondag van achteren. George Russell, die de zesde tijd neerzette, start als laatste zondag vanwege een gridstraf na een motorwissel.

De Grote Prijs van Singapore begint zondag om 14.00 uur.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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