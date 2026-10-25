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Griekspoor wint met European Open in Brussel vierde titel

epa13075978 Tallon Griekspoor of the Netherlands reacts during his Men's Singles first round match against James Duckworth of Australia at the Wimbledon Championships in London, Britain, 30 June 2026. EPA/ADAM VAUGHAN
ANP / EPA / Adam Vaughan

Tallon Griekspoor heeft het tennistoernooi van Brussel op zijn naam geschreven. De 30-jarige tennisser versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff (36) zondag in de finale van het European Open in drie sets: 4-6 6-3 6-4.

Griekspoor heeft nu vier toernooioverwinningen behaald. Hij zegevierde eerder in Pune, Den Bosch en Mallorca. Griekspoor won het toernooi in de Belgische hoofdstad als de nummer 60 van de wereldranglijst. Hij gaat met zijn zege in de richting van de top-50.

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ANP

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