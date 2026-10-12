Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slecht geslapen? Volgens onderzoekers kunnen 10 minuten bewegen per dag al helpen

Elke dag tien minuten bewegen kan voor je slaap interessanter zijn dan alleen in het weekend sporten. Amerikaanse onderzoekers zagen bij studenten dat vooral de regelmaat van bewegen samenhing met meer herstellende slaap.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Dat bewegen goed is voor je gezondheid, weten we inmiddels wel. Maar onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin ontdekten dat niet alleen de hoeveelheid beweging belangrijk is. Vooral hoe vaak je beweegt, lijkt invloed te hebben op de kwaliteit van je slaap. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Physical Activity & Health.

10 minuten bewegen per dag hangt samen met meer diepe slaap

Voor het onderzoek volgden wetenschappers gedurende meerdere maanden studenten van de Universiteit van Texas. De deelnemers droegen een Fitbit, waarmee hun dagelijkse beweging en slaappatronen werden bijgehouden. Wat bleek? Studenten die op meer dagen van de week bewogen, brachten gemiddeld meer tijd door in de herstellende slaapfasen. Vooral de diepe slaap, die belangrijk is voor lichamelijk en geestelijk herstel, lijkt daarvan te profiteren.

En het goede nieuws: daar hoef je niet bijzonder fanatiek voor te sporten. Volgens de onderzoekers was bij jongvolwassenen al een verband zichtbaar tussen tien minuten matig tot intensief bewegen per dag en een betere slaap. Denk bijvoorbeeld aan stevig wandelen, fietsen of een korte workout waarbij je wat sneller gaat ademhalen, maar nog wel een gesprek kunt voeren.

Elke dag 10 minuten bewegen of alleen sporten in het weekend?

Veel mensen proberen hun beweging in het weekend in te halen. Doordeweeks zitten ze uren achter hun bureau, om vervolgens op zaterdag of zondag flink te sporten. Maar volgens de onderzoekers is dat voor je slaap mogelijk niet de beste aanpak. „We wilden weten of het uitmaakt of iemand zijn beweging over de week verspreidt of alles in één keer doet, zoals een typische weekendsporter”, vertelt onderzoeker Benjamin Baird.

En dat lijkt inderdaad verschil te maken. Mensen die regelmatig bewogen, hadden gemiddeld een betere slaapkwaliteit dan mensen die minder vaak actief waren. Dat betekent overigens niet dat sporten in het weekend geen zin heeft. De onderzoekers benadrukken dat vervolgonderzoek nodig is om vast te stellen of dagelijks bewegen daadwerkelijk beter is dan dezelfde hoeveelheid beweging verspreid over minder dagen.

Regelmatig bewegen hangt ook samen met minder stress overdag

De voordelen lijken bovendien niet op te houden zodra de wekker gaat. Deelnemers die vaker bewogen en meer herstellende slaap kregen, voelden zich de volgende dag gemiddeld energieker en ervoeren minder stress. Dat is volgens de onderzoekers niet zo vreemd. Tijdens de diepe slaap krijgt het lichaam de kans om te herstellen van de inspanningen van de dag. Ook de hersenen zijn dan volop aan het werk.

Zo speelt slaap een belangrijke rol bij het verwerken en opslaan van herinneringen, het reguleren van emoties en het afvoeren van afvalstoffen uit de hersenen. „Een betere nachtrust betekent een betere hersengezondheid en mogelijk een lager risico op chronische ziekten en depressie”, legt mede-onderzoeker Chris Corral uit.

Ook wandelen en lichte beweging hangen samen met betere slaap

Geen zin om iedere dag te sporten? Dan is er nog meer goed nieuws. Volgens de onderzoekers hoef je niet per se intensief te bewegen om mogelijke voordelen te ervaren. Ook lichte activiteiten, zoals een wandeling maken of regelmatig opstaan tijdens een lange werkdag, bleken samen te hangen met gezondere slaappatronen en een beter humeur. Dat maakt de uitkomsten interessant voor mensen die moeite hebben om voldoende beweging in hun dagelijkse routine te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert volwassenen om wekelijks minstens 150 minuten matig intensief te bewegen. Maar hoe je die minuten over de week verdeelt, wordt niet strikt voorgeschreven. Volgens de Amerikaanse onderzoekers zou de regelmaat waarmee mensen bewegen in de toekomst mogelijk een grotere rol kunnen krijgen in gezondheidsadviezen.

„Je hoeft geen marathons te lopen”, zegt Corral. „Elke dag een beetje bewegen helpt. Ook lichte beweging telt mee. Iets doen is beter dan niets doen.” Misschien is die korte wandeling tijdens je lunchpauze dus niet alleen goed om je hoofd leeg te maken, maar ook voor je nachtrust.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties