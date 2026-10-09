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UEFA legt Servië straf op om racisme tijdens duel met Oranje

Het nationale voetbalelftal van Servië moet de volgende thuiswedstrijd spelen zonder publiek. De Europese voetbalbond UEFA bestraft het land vanwege „racistisch en/of discriminerend” gedrag van Servische supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tegen het Nederlands elftal en Griekenland. Ook moet de Servische voetbalbond FFS om die reden een boete van 50.000 euro betalen, meldt de UEFA vrijdag.

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De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA legde de Servische FFS verder een boete op van 22.500 euro voor „het verspreiden van boodschappen die niet geschikt zijn voor een sportevenement”, 2000 euro voor het afsteken van vuurwerk en 15.000 euro voor een veldbetreder.

Nederland speelde de afgelopen interlandperiode twee keer tegen de Serviërs. Beide duels won Oranje met 2-1.

ANP

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