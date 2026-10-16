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Rusland ondanks visumproblemen met complete ploeg op WK turnen

Rusland doet ondanks de visumproblemen toch met een volledige ploeg mee aan de WK turnen in Rotterdam. Dat meldt het Russische persbureau TASS. Twaalf turners, zes mannen en zes vrouwen, staan inmiddels op de startlijsten voor het toernooi in Ahoy, dat zaterdag begint.

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Drie Russen, onder wie regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, werden door de Nederlandse autoriteiten deze week geweigerd voor een visum. Zij ontbreekt in Ahoy. Dat leidde tot een boze reactie van de Russische gymfederatie. De WK zijn ook een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

De Russische ploeg mag vanwege de agressie tegen Oekraïne niet meedoen onder de eigen vlag, maar onder de neutrale naam World Gymnastics 2.

ANP

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