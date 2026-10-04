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Amazone Kroeze wint in Boekelo eerste nationale titel eventing

Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo-Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaijer achter zich op het meerkamponderdeel in de paardensport.

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De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38e in de eindklassering. Boonzaaijer moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47e plaats.

ANP

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