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Topper tussen PSV en Feyenoord eindigt in gelijkspel: 1-1

PSV en Feyenoord hebben elkaar in evenwicht gehouden in het Philips Stadion. De titelverdediger uit Eindhoven benutte voor rust slechts een van de vele kansen en zag de koploper in de tweede helft langszij komen (1-1).

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Feyenoord blijft de Eredivisie aanvoeren, met een voorsprong van 4 punten op PSV. AZ nadert de lijstaanvoerder tot op 1 punt als het later op zondag van FC Twente wint.

Wie Feyenoord in de eerste helft zag voetballen, kreeg niet het idee dat de koploper van de Eredivisie op bezoek was in het Philips Stadion. Titelverdediger PSV viel aan en de bezoekers uit Rotterdam kwamen maar niet onder de druk uit. Ze leden veel te vaak balverlies en verloren bijna alle duels. Gelet op de vele kansen was het een klein wonder dat PSV bij rust slechts met een doelpunt verschil leidde.

Kansen

Guus Til, afgelopen woensdag ook al doeltreffend tegen FC Porto, maakte in de 21e minuut de openingstreffer. Hij scoorde op aangeven van voormalig Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die door de meegereisde aanhang bij balbezit werd uitgefloten en steeds applaus kreeg van de supporters van zijn nieuwe club.

Met linksbuiten Ruben van Bommel in de spits kreeg PSV kans op kans. Filip Kostić, Van Bommel, Ivan Perišić en Armando Obispo verzuimden te scoren. Feyenoord kreeg een kans voor rust. Nacho Ferri stuitte op doelman Matěj Kovář, na een goede voorzet van Oussama Targhalline.

Buitenspel

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wisselde alleen Jeremiah St. Juste in de rust. De centrale verdediger maakte plaats voor linksback Javi López. Mika Mármol ging in de as van het veld verdedigen. Bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal zag vanaf de tribune dat Feyenoord zich terug in de wedstrijd knokte. Anis Hadj Moussa schoot de bezoekers in de 54e minuut op gelijke hoogte. Twee minuten later was het bijna weer raak toen Ferri van dichtbij op het doel kon koppen.

PSV hapte even naar adem maar herstelde zich weer. Van Bommel schoot over en een doelpunt van Geertruida werd afgekeurd omdat Perišić buitenspel stond. Ook Til kreeg de bal van dichtbij niet in het doel. Keeper Kovář van de thuisploeg voorkwam in de slotfase dat Hadj Moussa voor de tweede keer scoorde en kreeg even later ook nog een hand tegen een inzet van Ferri.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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