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PEC Zwolle ontslaat na acht speelronden trainer Van der Vegt

PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vegt na acht speelronden per direct ontslagen. Dat meldt de Eredivisieclub op zijn website. PEC staat na een teleurstellende start van het seizoen op de zestiende plaats met 4 punten. Van der Vegt is de eerste trainer in de Eredivisie van dit seizoen van wie het contract voortijdig wordt beëindigd.

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Van der Vegt (54) was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Zwolle, na jaren assistent-trainer te zijn geweest.

„We zijn tot het besluit om vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen gekomen, omdat er in onze ogen te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was op sportief vlak”, aldus technisch directeur Gerry Hamstra.

Ruime nederlagen

PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed voor de afgelopen interlandperiode ruime nederlagen tegen FC Groningen (3-0) en Feyenoord (0-7). Die 0-7 thuis tegen de Rotterdammers was zelfs de grootste nederlaag ooit voor PEC in de Eredivisie. De supporters van de Zwolse club toonden de afgelopen weken al hun ongenoegen.

Hamstra neemt met mooie woorden afscheid van Van der Vegt, die in zijn actieve voetballoopbaan lang bij PEC Zwolle speelde en sinds 2019 werkzaam was in de technische staf. „We zijn Henry dankbaar voor wat hij voor PEC Zwolle, de club die als een rode draad door zijn leven loopt, heeft betekend. Niet alleen in zijn periode als hoofdtrainer, maar ook in de rollen die hij daarvoor vervulde. Daarnaast was het altijd prettig samenwerken met Henry. Wij willen hem dan ook het allerbeste toewensen voor de toekomst.”

ANP

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