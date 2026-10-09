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Oranjevrouwen boeken tegen Hongarije grootste zege onder Veurink

De voetbalsters van Oranje zijn een stap dichter bij een ticket voor het WK voetbal van volgend jaar. Nederland boekte in de eerste van twee play-offwedstrijden tegen Hongarije de grootste overwinning onder bondscoach Arjan Veurink: 0-8. In de Pancho Aréna in het Hongaarse Felcsút was het klasseverschil groot; bij rust was het al 0-4.

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Oranje begon dominant aan het duel en omsingelde al snel het Hongaarse strafschopgebied. Na 10 minuten was het raak. Lineth Beerensteyn tikte de bal op aangeven van Damaris Egurrola langs de Hongaarse keepster: 0-1. Nog geen drie minuten later had de aanvalster van Real Madrid ook haar tweede treffer te pakken. De Nederlandse voetbalsters misten enkele kansen, voordat Victoria Pelova in de 26e minuut met een van richting veranderd schot voor 0-3 zorgde. De Hongaarse vrouwen, die zich nog nooit kwalificeerden voor een WK, kwamen in de eerste helft niet verder dan een enkele doelpoging. Esmee Brugts zette de ruststand van 0-4 op het scorebord.

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet. Egurrola tekende in de 49e minuut met een kopbal voor de vijfde Nederlandse treffer. Pelova zorgde via een schot in de korte hoek voor de 0-6 en maakte vijf minuten later haar hattrick compleet: 0-7. Ook Beerensteyn dacht een hattrick op haar naam te zetten, maar haar derde doelpunt werd in de 81e minuut afgekeurd wegens buitenspel. Die hattrick kwam er vlak voor het eindsignaal toch, de spits schoot van dichtbij de 0-8 binnen.

De return is komende dinsdag in Tilburg. De winnaar van het tweeluik speelt eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië. Als ook die wedstrijden worden gewonnen, is Oranje zeker van deelname aan het WK van 2027 in Brazilië.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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