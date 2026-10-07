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Messi’s 208e en laatste interland voor Argentinië zit erop

Lionel Messi heeft in een uitverkocht Estadio Monumental zijn 208e en laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige wereldster nam in de nacht van dinsdag op woensdag in Buenos Aires met zijn laatste optreden in een vriendschappelijk duel tegen Benin afscheid van de nationale ploeg.

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Argentinië versloeg de Afrikanen met 3-0. Messi verzorgde de assists voor de eerste twee goals en nam de derde zelf voor zijn rekening door een penalty strak binnen te schieten. Het was zijn 126e interlandgoal.

Elke wissel aan Argentijnse zijde was een ware gebeurtenis, want de gewisselde speler wist: dit was mijn laatste interland met Messi. Julián Alvarez, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi: ze stapten niet van het veld zonder de kleine grote man een laatste keer in het lichtblauw-wit te omhelzen.

Na de wedstrijd sprak een zichtbaar ontroerde Messi van een „diep pijnlijk” afscheid. „Het vervulde me met grote trots om dit shirt te dragen”, zei Messi tegen de fans in een toespraak na het laatste fluitsignaal. Toch zei hij geen spijt te hebben. „Ook al zou ik dit mijn hele leven willen blijven doen, voel ik dat dit het moment is.”

Messi is de succesvolste international van Argentinië ooit. De nummer 10 werd wereldkampioen in 2022, veroverde twee keer de Copa América (2021 en 2024) en won olympisch goud in 2008. De verloren finale van het WK tegen Spanje in de Verenigde Staten was zijn 207e interland.

De achtvoudig winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van de wereld stopte in 2016 al eens als international. Hij keerde terug voor het WK van 2018 en zette vier jaar later met de wereldtitel in Qatar de kroon op een indrukwekkende loopbaan. Messi verloor in augustus zijn vader, die op 68-jarige leeftijd overleed. Daarna verklaarde de aanvaller dat hij zichzelf niet heel lang meer zag voetballen. Hij staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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