Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Signalen angstcultuur Picnic PostNL op meer plekken gemeld

Wielerploeg Picnic PostNL herkent zich niet in de signalen van angstcultuur waar de NOS en wielerpodcast In De Waaier donderdag melding van maakten. „Dat ervaringen uiteenlopen, doet niets af aan de ernst van de verhalen die nu naar buiten komen. Daarom zullen we onafhankelijk laten onderzoeken hoe de teamcultuur in de praktijk wordt ervaren en in hoeverre die overeenkomt met de cultuur die wij nastreven”, reageert de Nederlandse ploeg.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De NOS en In De Waaier spraken met 71 betrokkenen bij Picnic PostNL. Velen zouden hun dienstverband hebben beëindigd vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. Zo sprak oud-renner Martijn Tusveld van mentale problemen door de omgang met de sportieve leiding. Of er een vertrouwenspersoon was, is voor velen onduidelijk.

Picnic PostNL zegt die wel te hebben, evenals een rennerscomité. „Als mensen zich binnen onze organisatie onveilig hebben gevoeld of onvoldoende ruimte hebben ervaren om zorgen te uiten, willen we begrijpen hoe dat heeft kunnen gebeuren”, meldt de dit jaar slecht presterende ploeg.

Eerste zege

„Daarom laten we een onafhankelijk en professioneel onderzoek uitvoeren naar de teamcultuur. We zullen de uitkomsten serieus nemen en eventuele verbeterpunten doorvoeren, uit respect voor iedereen die nu of in het verleden onderdeel is geweest van Team Picnic PostNL.” Onder anderen eigenaar Iwan Spekenbrink en hoofdcoach Rudi Kemna krijgen in het NOS-artikel de nodige verwijten.

Picnic PostNL boekte woensdag pas de eerste WorldTour-zege van het seizoen. Frits Biesterbos won een rit in de Ronde van Guangxi. In totaal staat het aantal overwinningen dit jaar op drie. Vorig jaar waren het er vier, de paar jaar daarvoor steeds minstens tien.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties