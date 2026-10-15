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Baanwielrenner Lavreysen voor vijfde keer wereldkampioen keirin

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is als eerste ooit voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. De titelverdediger en olympisch kampioen laat daarmee de Britse legende Chris Hoy definitief achter zich. De 29-jarige Brabander kwam in de finale in Shanghai op het juiste moment buitenom aan de leiding en stond die niet meer af. De Duitser Maximilian Dörnbach veroverde het zilver, voor Shinji Nakano uit Japan.

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De Brit Matthew Richardson, al jaren de belangrijkste concurrent van Lavreysen en nummer 2 van de Olympische Spelen van Parijs, ontbrak in Shanghai. Hij werd vlak voor het toernooi uit de ploeg gezet, volgens berichtgeving in de media vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. De Australiër Leigh Hoffman en de Nederlander Jeffrey Hoogland, de nummers 2 en 3 van vorig jaar, werden in Shanghai vroegtijdig uitgeschakeld.

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Lavreysen moest voor zijn inhaalactie veel extra meters maken, maar bleek duidelijk de sterkste. Het belangrijkste doel voor de Nederlander in Shanghai is de prolongatie van zijn wereldtitel op de sprint. De finale daarvan staat zondag op het programma.

Lavreysen werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen op de keirin. Woensdag pakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn 21e wereldtitel in totaal, toen hij goud veroverde met de teamsprinters. De Brabander is sinds 2024 recordhouder qua wereldtitels in het baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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