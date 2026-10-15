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Baanwielrenner Lavreysen voor vijfde keer wereldkampioen keirin

epa13006134 Harrie Lavreysen of the Netherlands, who will compete in the upcoming 2026 Keirin World Series, smiles after a training session at the Japan Institute of Keirin (JIK) in Izu, Shizuoka prefecture, southwest of Tokyo, Japan, 28 May 2026 (issued 31 May 2026). Keirin bicycle racing originated in post-war Japan as a state-authorized public gambling sport created to support local municipalities after World War II. The inaugural race was held at Kokura Keirin Stadium in Fukuoka Prefecture in 1948, and since then, Keirin has remained one of Japan’s core public sports. At the Japan Institute of Keirin (JIK), candidates undergo 10 months of strict training and disciplined communal living, learning not only the tactical skills and physical knowledge required for track racing but also the character and social etiquette expected of professionals. Upon completing the curriculum and passing the Keirin athlete certification examination, graduates receive national credentials allowing them to register as professional athletes. On the international stage, Keirin was introduced at the UCI Cycling World Championships in the 1980s. It made its Olympic debut in the men’s category at the 2000 Sydney Games, with the women’s event added in 2012. In March 2026, the UCI and JKA announced the return of the Keirin World Series after a seven-year hiatus caused by the COVID-19 pandemic. Six elite international cyclists are currently training at the JIK ahead of the 2026 series, which will be held at 10 locations across Japan from June to August. EPA/FRANCK ROBICHON ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET
ANP / EPA / Franck Robichon

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is als eerste ooit voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. De titelverdediger en olympisch kampioen laat daarmee de Britse legende Chris Hoy definitief achter zich. De 29-jarige Brabander kwam in de finale in Shanghai op het juiste moment buitenom aan de leiding en stond die niet meer af. De Duitser Maximilian Dörnbach veroverde het zilver, voor Shinji Nakano uit Japan.

De Brit Matthew Richardson, al jaren de belangrijkste concurrent van Lavreysen en nummer 2 van de Olympische Spelen van Parijs, ontbrak in Shanghai. Hij werd vlak voor het toernooi uit de ploeg gezet, volgens berichtgeving in de media vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. De Australiër Leigh Hoffman en de Nederlander Jeffrey Hoogland, de nummers 2 en 3 van vorig jaar, werden in Shanghai vroegtijdig uitgeschakeld.

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Lavreysen moest voor zijn inhaalactie veel extra meters maken, maar bleek duidelijk de sterkste. Het belangrijkste doel voor de Nederlander in Shanghai is de prolongatie van zijn wereldtitel op de sprint. De finale daarvan staat zondag op het programma.

Lavreysen werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen op de keirin. Woensdag pakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn 21e wereldtitel in totaal, toen hij goud veroverde met de teamsprinters. De Brabander is sinds 2024 recordhouder qua wereldtitels in het baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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