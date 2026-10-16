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Kroatische bond onderzoekt wangedrag fans Hajduk rond duel Ajax

De Kroatische voetbalbond onderzoekt welke supporters van Hajduk Split zich donderdag hebben misdragen rond en tijdens het thuisduel met Ajax in de Conference League. „We blijven ons inzetten voor een voetbalwereld waarin geen plaats is voor racisme, antisemitisme, discriminatie of enige andere vorm van haat”, laat de bond in een statement weten.

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Supporters van Hajduk Split scandeerden antisemitische leuzen tijdens een mars op weg naar het stadion. Ook lieten ze een doodskist zien met de naam van Ajax die later kapot werd getrapt. „Wij veroordelen de schandelijke en onaanvaardbare spreekkoren die te horen waren tijdens de supportersmars”, meldt de Kroatische voetbalbond. „Met deze spreekkoren zijn antisemitisme en haat verspreid en het nationaalsocialisme en de misdaden die daaruit voortkwamen verheerlijkt.”

Supporters van Hajduk zongen onder meer „sta op, Adolf Hitler” en „Auschwitz, Auschwitz”. De Kroatische president en premier noemden dat eerder op vrijdag al „onacceptabel en beschamend”. Volgens de voetbalbond van Kroatië horen dergelijke kreten niet thuis in het Kroatische voetbal en mogen ze ook geen plaats hebben in de Kroatische samenleving. „Het gaat om gedrag dat volledig indruist tegen de fundamentele waarden van sport, wederzijds respect, tolerantie en saamhorigheid. Bovendien berokkent het grote schade aan de reputatie van het Kroatische voetbal en de Republiek Kroatië, en in dit geval ook aan die van Hajduk Split.”

De wedstrijd werd na 75 minuten stilgelegd omdat fans van de thuisploeg veel vuurwerk afstaken. Hajduk won het duel met 2-1. „We betreuren dat al deze incidenten de uitstekende sportieve prestatie van Hajduk op het veld overschaduwden”, aldus de bond.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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