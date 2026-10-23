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Bayern-trainer Kompany ineengezakt en naar ziekenhuis gebracht

Trainer Vincent Kompany van Bayern München is vrijdag bij een training onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. De coach wordt in het ziekenhuis onderzocht en gemonitord, zo meldt de Duitse landskampioen.

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De 40-jarige Belg kampte de afgelopen week met een virusinfectie. Hij liet enkele trainingen over aan zijn assistent Aaron Danks, maar had zelf woensdag de leiding over het team in de wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League (2-2). Kompany keek vrijdag naar de training van het tweede elftal, toen hij onwel werd. Volgens verschillende Duitse media als Bild en Sky Sport landde er ook een reddingshelikopter op het trainingscomplex.

„De gezondheid van Vincent Kompany heeft voor ons de hoogste prioriteit”, liet sportdirecteur Max Eberl weten. „We zullen er alles aan doen dat hij snel beter wordt. Vinnie krijgt alle noodzakelijke medische zorg en ondersteuning en alle tijd die hij nodig heeft. Zijn trainersstaf, waarin wij het volste vertrouwen hebben, neemt alle taken over. We wensen hem een snel herstel.”

Bayern speelt zondag de uitwedstrijd tegen SC Freiburg in de Duitse competitie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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