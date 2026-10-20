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KNVB ziet daling stadionverboden in afgelopen seizoen

De KNVB heeft het afgelopen seizoen minder stadionverboden opgelegd dan in het seizoen 2024/2025. Het aantal landelijke stadionverboden daalde van 887 naar 704 in het seizoen 2025/2026. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Veiligheidsmonitor van de voetbalbond.

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De KNVB meent dat uit de daling valt te concluderen dat minder mensen betrokken zijn bij incidenten, omdat de pakkans de afgelopen jaren onder meer dankzij geavanceerde camerasystemen is vergroot.

De voetbalbond meldt dat de meeste stadionverboden werden opgelegd voor het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen (100). Openlijke geweldpleging (62), het afschermen van daders of bemoeilijken van herkenning (61) en het hebben of afsteken van vuurwerk (54) staan eveneens hoog op de lijst. De gemiddelde duur van de stadionverboden was 24 maanden.

Vuurwerk

Bij drie van de 975 wedstrijden in het betaald voetbal leidde ernstig wangedrag van bezoekers tot het definitief staken van het duel: dat gebeurde bij Ajax – FC Groningen, SC Cambuur – Vitesse en NAC Breda – sc Heerenveen. In alle gevallen ging het om grootschalige vuurwerkincidenten.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat het aantal tuchtrechtelijke onderzoeken naar wanordelijkheden en de verantwoordelijkheid van clubs vrijwel gelijk bleef. Dit aantal daalde van 161 in het seizoen 2024/2025 naar 160 in het afgelopen seizoen. In 93 gevallen werd vuurwerk geregistreerd. In totaal eindigden 88 onderzoeken in een sepot, omdat de clubs volgens de aanklager niets viel te verwijten.

‘Maatschappelijke problemen’

„Incidenten hebben begrijpelijk veel impact, maar de seizoencijfers gebaseerd op alle 975 wedstrijden geven een genuanceerder beeld”, meent Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, in een persbericht van de voetbalbond. „Het voetbal heeft veel stappen gezet en blijft zoeken naar verdere verbeteringen.”

„Tegelijkertijd duiken in en rond het voetbal ook maatschappelijke problemen op, die vragen om landelijke regie op criminele groepen, aanpak van illegale handel en wetgeving die aansluit bij de praktijk. Zo werken we met de politie, OM, gemeenten en overheid aan hetzelfde doel: miljoenen mensen die gezamenlijk op de tribunes van het voetbal kunnen genieten”, aldus Van Leeuwen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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