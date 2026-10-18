Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Baanwielrenner Lavreysen pakt achtste wereldtitel sprint op rij

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is voor de achtste keer op rij wereldkampioen sprint geworden. De vijfvoudig olympisch kampioen klopte de Australiër Leigh Hoffman in de finale in Shanghai in twee heats. Het opnieuw prolongeren van zijn sprinttitel was het hoofddoel voor Lavreysen tijdens deze WK. Eerder werd de 29-jarige Brabander al opnieuw wereldkampioen op de teamsprint (met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland) en keirin.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Lavreysen ging in de tweede heat al voor het begin van de slotronde aan en hield Hoffman overtuigend achter zich. Zijn achtste achtereenvolgende wereldtitel sprint is nog geen record. Dat staat op naam van de Japanner Koichi Nakano, die van 1977 tot en met 1986 tien keer achter elkaar wereldkampioen werd. Lavreysen is al wel sinds 2024 recordhouder qua totaalaantal wereldtitels in het baanwielrennen. Dat scherpte hij met zijn nieuwe zege verder aan, tot 23. De Fransman Arnaud Tournant volgt met veertien.

In de WK-finale van vorig jaar in Chili versloeg Lavreysen de Brit Matthew Richardson, net als een jaar eerder in de olympische finale in Parijs. Dit jaar slaagde Richardson er na jaren weer eens in Lavreysen te kloppen tijdens onder meer de EK, maar hij ontbrak in Shanghai. Richardson werd vlak voor het toernooi uit de ploeg gezet, volgens berichtgeving in de media vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag.

Tijdrit overgeslagen

Vorig jaar veroverde Lavreysen als eerste ooit vier wereldtitels tijdens één WK, toen hij ook de kilometer tijdrit op zijn naam schreef. Dat onderdeel sloeg de Nederlander dit jaar over, om zich volledig te kunnen focussen op het behouden van zijn sprinttitel.

De Japanner Kaiya Ota veroverde in de troostfinale van het sprinttoernooi het brons, voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties