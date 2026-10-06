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Djokovic wint voor de zevende keer China Open na opgave De Minaur

Novak Djokovic heeft dinsdag voor de zevende keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër zag zijn Australische tegenstander Alex De Minaur aan het begin van de tweede set opgeven. Djokovic stond met 7-6 (3) 0-1 voor.

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Djokovic won het toernooi bij al zijn zes eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Djokovic is de huidige nummer 11 van de wereldranglijst.

Djokovic won in Beijing zijn eerste toernooi van het jaar. Het is zijn 102e titel in totaal. De 24-voudig grandslamwinnaar heeft nu nog maar één ATP-titel minder dan Roger Federer. Jimmy Connors is recordhouder met 109 toernooizeges.

Vorig jaar won Jannik Sinner de titel in China Open. De Italiaan is geblesseerd en mist de rest van het jaar.

ANP

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