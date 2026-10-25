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Antonelli met zege in Austin nog dichter bij titel, Verstappen 3e

Kimi Antonelli heeft met de zege in de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 voor het grijpen. De Italiaan bleef in zijn Mercedes de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari en Max Verstappen in de Red Bull voor en won met grote voorsprong zijn negende Grand Prix.

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Met de vierde plaats voor de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de achtste plaats voor zijn Britse teamgenoot George Russell kan Antonelli zich nog niet de nieuwe wereldkampioen noemen.

Antonelli heeft na de zege 365 punten. Russell staat tweede met 242 punten en Hamilton derde met 241 punten. Er volgen nog vijf races dit seizoen. Max Verstappen staat vierde met 236 punten en kan een wereldtitel van Antonelli niet meer bedreigen.

Poleposition

In de Grote Prijs van Mexico op 1 november krijgt Antonelli een nieuwe mogelijkheid om de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden.

Antonelli startte vanaf poleposition en was ook het beste weg. De start van Verstappen, die naast de Italiaan op de eerste rij stond, was moeizaam. Die van zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar, die derde stond, ronduit slecht. Beide Ferrari’s van Charles Leclerc en Hamilton gingen hem voorbij. Leclerc passeerde ook Verstappen, maar die pakte de tweede plek nog voor het einde van de eerste ronde terug.

Verstappen

Verstappen zag Antonelli het gat van ruim 2 seconden, dat hij in de eerste ronde had gepakt, moeiteloos vasthouden. De Red Bull ging aan het einde van de dertiende ronde naar de pits en kwam naar buiten met opnieuw zachte banden, waardoor hij nog een keer moest stoppen. Antonelli reed op mediumbanden en wisselde na 24 ronden voor de enige keer, naar de harde banden.

Op zijn tweede set zachte banden kon Verstappen al snel het tempo niet meer vasthouden en verloor hij veel tijd op Leclerc en Antonelli. Nadat hij in de 32e ronde voor de tweede keer van banden wisselde, nam Antonelli ook de leiding in de race over van Leclerc en reed al snel bij de Ferrari weg.

Na de tweede pitstop van de Ferrari’s lag Verstappen weer derde. Hij passeerde de Brit Lando Norris in de McLaren en bleef daarmee Leclerc nog nipt voor. Maar de Ferrari-coureur haalde hem enkele ronden later toch in. Hamilton kwam ook nog dicht bij Verstappen, maar de Nederlander kon zijn derde plaats vasthouden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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