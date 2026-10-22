Redactie
Redactie Sport 22 okt 2026
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Invallers Arokodare en Ouazane helpen Ajax aan zege op Atalanta

AMSTERDAM - (l-r) Lucas Rosa van Ajax, Jorthy Mokio van Ajax en Abdellah Ouazane van Ajax vieren de 2-0 tijdens de UEFA Conference League wedstrijd tussen AFC Ajax en Atalanta BC in de Johan Cruijff ArenA op 22 oktober 2026 in Amsterdam, Nederland. OLAF KRAAK / ANP
ANP / ANP / Olaf Kraak

Invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane hebben Ajax aan een overwinning op het Italiaanse Atalanta in de Conference League geholpen (2-0).

Arokodare maakte in de 87e minuut de openingstreffer. De sterke Nigeriaan won een duel met Relja Obrić en trof beheerst doel (1-0). Ouazane bekroonde in blessuretijd een mooie actie met een hard schot dat via de onderkant van de lat in het net belandde: 2-0.

Ajax begon vorige week met een nederlaag bij het Kroatische Hajduk Split (2-1) aan het derde toernooi voor clubteams van de UEFA. Over twee weken is FC Midtjylland de tegenstander in Denemarken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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