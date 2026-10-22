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Invallers Arokodare en Ouazane helpen Ajax aan zege op Atalanta

Invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane hebben Ajax aan een overwinning op het Italiaanse Atalanta in de Conference League geholpen (2-0).

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Arokodare maakte in de 87e minuut de openingstreffer. De sterke Nigeriaan won een duel met Relja Obrić en trof beheerst doel (1-0). Ouazane bekroonde in blessuretijd een mooie actie met een hard schot dat via de onderkant van de lat in het net belandde: 2-0.

Ajax begon vorige week met een nederlaag bij het Kroatische Hajduk Split (2-1) aan het derde toernooi voor clubteams van de UEFA. Over twee weken is FC Midtjylland de tegenstander in Denemarken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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