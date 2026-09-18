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Van Dijk wel, Depay niet in eerste selectie Oranje onder Xavi

De nieuwe bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay is niet opgeroepen. De Spanjaard laat Ruben van Bommel en Gjivai Zechiël debuteren in de selectie.

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Xavi heeft in totaal 26 spelers opgeroepen voor de komende vier interlands in de Nations League. Oranje speelt achtereenvolgens tegen Duitsland thuis (24 september), Servië uit (27 september), Griekenland uit (1 oktober) en Servië thuis (4 oktober).

De KNVB stelde Xavi op 12 augustus aan als opvolger van Ronald Koeman, die vertrok na het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waarin Nederland in de zestiende finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko.

De Jong geblesseerd

Marten de Roon, Guus Til en Mats Wieffer maken evenals Wout Weghorst en Depay geen deel uit van de eerste selectie van Xavi. Zij waren er wel bij op het WK. Xavi laat Joey Veerman, die van Koeman geen oproep meer kreeg, terugkeren bij het Nederlands elftal. Jurriën Timber, die het WK miste door een blessure maar inmiddels hersteld is, keert ook terug in de selectie, evenals Jeremie Frimpong en Kenneth Taylor. Frenkie de Jong is nog geblesseerd en ontbreekt nog.

„Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit”, laat Xavi weten in een verklaring van de KNVB. Hij gaf geen toelichting bij de individuele keuzes. Van de 35-jarige Van Dijk was bekend dat hij zijn toekomst zou laten afhangen van de gesprekken met Xavi. „Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen”, aldus Xavi.

De selectie:

Nathan Aké (Fenerbahçe), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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