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Russell blijft ontketende Verstappen net voor en wint GP in Bakoe

George Russell heeft de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 nipt gewonnen. De Brit reed van start tot finish aan de leiding in zijn Mercedes op het stratencircuit van Bakoe. Hij moest in de slotfase wel alles op alles zetten om een ontketende Max Verstappen van zich af te houden.

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De Nederlander was gestart als achtste, maar rukte in de beginfase al snel op naar de derde plaats. Nadat hij bij een herstart de Australiër Oscar Piastri (McLaren) van de tweede plaats had verdrongen, begon hij in de laatste tien ronden aan een jacht op Russell. Hij kwam op het lange rechte stuk vaak dichtbij, maar Russell had net genoeg snelheid om de eerste plek vast te houden.

Isack Hadjar ontbrak drie grands prix door een polsblessure, maar de teamgenoot van Verstappen bekroonde zijn terugkeer met de derde plaats.

Russell boekte zijn derde zege van het seizoen en hij verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap. Hij liep belangrijke punten in op zijn Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli, die in Bakoe als vijfde finishte.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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