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Ronaldo verlaat selectie Portugal dag voor duel met Denemarken

Vedette Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige voetballer heeft dat gedaan na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie, die eerder zei dat er niets aan de hand was.

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„Na de persconferentie van de coach van het nationaal team en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten het trainingskamp te verlaten”, meldde Ronaldo op Instagram. „Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die mij motiveerden om het elftal te verlaten. Nu is het tijd om Portugal en mijn teamgenoten veel succes te wensen, zonder uitzondering.”

Jesus had Ronaldo in de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Noorwegen (2-1-zege) op de bank gelaten. Hij liet de Portugese topscorer wel warmlopen. Portugal speelt donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken.

Verklaring

De bondscoach had eerder op de persconferentie nog gezegd dat Ronaldo woensdag gewoon met de selectie zou meetrainen. Jesus had ook gemeld dat hij tegen Denemarken opnieuw met Gonçalo Ramos zou starten en dat Ronaldo op de bank zou beginnen. „Als ik hem nodig heb, dan komt hij erin. Als ik hem niet nodig heb, niet.”

De Portugese voetbalbond heeft in een korte verklaring bevestigd dat Ronaldo het trainingskamp heeft verlaten en dat de ploeg zich met de resterende 24 spelers voorbereidt op de wedstrijd tegen Denemarken.

Ronaldo is met 243 wedstrijden recordinternational van Portugal en met 146 doelpunten topscorer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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