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PSV zakt na nederlaag bij Twente naar derde plaats Eredivisie

PSV heeft tegen FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 in de Grolsch Veste en zakken op de ranglijst naar de derde plaats. Het elftal van trainer Peter Bosz had voor zondag alleen punten met een gelijkspel thuis tegen Fortuna Sittard verloren. PSV en FC Twente hebben allebei 16 punten uit zeven wedstrijden. AZ en Feyenoord zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie.

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FC Twente kwam in de veertiende minuut op een voorsprong door een doelpunt van Younes Taha. PSV wist de achterstand met twee doelpunten van Guus Til in de 26e en in de 29e minuut om te draaien. Til scoorde met een kopbal en een raak schot na een aanval over meerdere schijven.

In de tweede helft draaide FC Twente het weer om door doelpunten van Wout Weghorst en de Franse Ivoriaan Daouda Weidmann. Weghorst behoort niet tot de Oranjeselectie van bondscoach Xavi Hernández.

Blessure Pepi

PSV-captain Mauro Júnior baalde na afloop van de nederlaag. „Dit komt hard aan. We waren gewoon niet genoeg vandaag”, zei de Braziliaan bij ESPN.

PSV’er Ricardo Pepi viel al vroeg in het duel met FC Twente geblesseerd uit. De spits van de Eindhovenaren ging in de negende minuut op het veld zitten. Het is niet duidelijk wat de Amerikaanse international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures.

PSV vervolgt de competitie op 9 oktober thuis tegen sc Heerenveen. FC Twente gaat een dag later op bezoek bij Fortuna Sittard.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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