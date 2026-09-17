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Redactie Sport gisteren
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NEC lijdt in Europa League kansloze nederlaag tegen Juventus

NEC Nijmegen’s Dutch forward #30 Bryan Linssen (L) fights for the ball with Juventus’ French defender #15 Pierre Kalulu during the UEFA Europa League 1st round day 1 football match between Juventus and NEC Nijmegen at the Allianz Stadium in Turin on September 17, 2026. Marco Bertorello / AFP
ANP / AFP / MARCO BERTORELLO

NEC heeft weinig plezier beleefd aan de start van het hoofdtoernooi van de Europa League. De Nijmegenaren gingen in Turijn kansloos onderuit tegen Juventus: 5-0. Bij rust was de stand al 3-0 voor de nummer 6 uit de Italiaanse voetbalcompetitie van vorig seizoen. NEC eindigde zelf als derde in de Eredivisie.

Naast de nederlaag kreeg NEC nog een tegenvaller te verwerken. Vleugelaanvaller Clement Bischoff liep na ruim een half uur spelen een hamstringblessure op en kon niet meer verder. Bij Juventus viel Oranje-international Teun Koopmeiners na een uur spelen in.

NEC speelt zondag in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zal zich dan willen herstellen van een slechte week. Vijf dagen voor de ontmoeting met Juventus verloor de club in de competitie met 3-0 bij SC Cambuur.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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