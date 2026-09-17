Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NEC lijdt in Europa League kansloze nederlaag tegen Juventus

NEC heeft weinig plezier beleefd aan de start van het hoofdtoernooi van de Europa League. De Nijmegenaren gingen in Turijn kansloos onderuit tegen Juventus: 5-0. Bij rust was de stand al 3-0 voor de nummer 6 uit de Italiaanse voetbalcompetitie van vorig seizoen. NEC eindigde zelf als derde in de Eredivisie.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Naast de nederlaag kreeg NEC nog een tegenvaller te verwerken. Vleugelaanvaller Clement Bischoff liep na ruim een half uur spelen een hamstringblessure op en kon niet meer verder. Bij Juventus viel Oranje-international Teun Koopmeiners na een uur spelen in.

NEC speelt zondag in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zal zich dan willen herstellen van een slechte week. Vijf dagen voor de ontmoeting met Juventus verloor de club in de competitie met 3-0 bij SC Cambuur.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties