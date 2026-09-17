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Messi helpt Inter Miami met honderdste doelpunt aan Campeones Cup

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi holds up the trophy with teammates after his team defeated Mexico's Cruz Azul in the Campeones Cup final at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. CHANDAN KHANNA / AFP
ANP / AFP / Chandan Khanna

Lionel Messi heeft met zijn honderdste treffer voor Inter Miami bijgedragen aan het veroveren van de Campeones Cup. In het duel van de Amerikaanse kampioen met de Mexicaanse kampioen Cruz Azul (2-0) verzorgde de 39-jarige Argentijn halverwege de eerste helft de openingstreffer met een kopbal. Bij de 2-0 van de Braziliaan Casemiro was Messi de aangever.

Messi, die eind vorige maand bekendmaakte te stoppen als Argentijns international, had 115 wedstrijden nodig om honderd keer te scoren. De Campeones Cup was voor de aanvaller zijn vierde prijs bij Inter Miami. In 2023 won het team de Leagues Cup, in 2024 de Supporters Shield en vorig jaar de landstitel.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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