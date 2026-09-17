Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Messi helpt Inter Miami met honderdste doelpunt aan Campeones Cup

Lionel Messi heeft met zijn honderdste treffer voor Inter Miami bijgedragen aan het veroveren van de Campeones Cup. In het duel van de Amerikaanse kampioen met de Mexicaanse kampioen Cruz Azul (2-0) verzorgde de 39-jarige Argentijn halverwege de eerste helft de openingstreffer met een kopbal. Bij de 2-0 van de Braziliaan Casemiro was Messi de aangever.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Messi, die eind vorige maand bekendmaakte te stoppen als Argentijns international, had 115 wedstrijden nodig om honderd keer te scoren. De Campeones Cup was voor de aanvaller zijn vierde prijs bij Inter Miami. In 2023 won het team de Leagues Cup, in 2024 de Supporters Shield en vorig jaar de landstitel.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties