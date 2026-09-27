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Van der Poel derde bij WK weg, Amerikaan McNulty wint na solo

Wielrenner Mathieu van der Poel is als derde geëindigd bij het wereldkampioenschap op de weg. Op het afgeladen stadsparcours in het Canadese Montreal kleurde de 31-jarige Nederlander lange tijd de koers vanuit de kopgroep, maar op 33 kilometer van de finish kon hij net als alle anderen niet mee met de Amerikaanse winnaar Brandon McNulty. Michael Matthews uit Australië werd tweede, nipt voor de Nederlander.

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Van der Poel, de wereldkampioen van 2023 en nummer 3 van een jaar later, dacht dat het heuvelachtige stadsparcours in Montreal aan de zware kant was voor hem, maar dat hij op een „superdag” zou kunnen winnen. Er waren nog veel andere kanshebbers, ook door het ontbreken van tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Vuelta vorige maand.

De wedstrijd telde 273 kilometer. Na vertrek uit Brossard kregen een kleine twintig renners een minutenlange voorsprong. Na enkele rondes op het stadscircuit, van 13 kilometer met onder meer een klim van 1,6 kilometer à 7,5 procent, was de kopgroep ingelopen. Op veel plekken langs de route stonden uren voor de finale al veel enthousiaste toeschouwers met allerlei vlaggen.

Kopgroep

De koers barstte los met nog ruim 90 kilometer te gaan, toen Van der Poel meeging met een vlucht op de Voie Camillien-Houde. Hij kwam in een kopgroep van zes renners terecht met onder anderen de Belg Wout van Aert. Op de Chemin de la Polytechnique, met nog 74 kilometer te gaan, versnelde de Nederlander. Hij kreeg alleen de Brit Oscar Onley en de Amerikaan Quinn Simmons mee.

Later sloot de Sloveen Primož Roglič aan en viel Onley af. Een groep met onder anderen favorieten Remco Evenepoel, Isaac Del Toro en Paul Seixas reed steeds op enkele tientallen seconden van de kopgroep. Met nog een kleine drie rondes te gaan sloten zij zich aan bij de groep-Van der Poel.

McNulty, ploeggenoot van Pogačar en Del Toro bij UAE Team Emirates, ontsnapte direct en sloeg een gat van een minuut. Op de voorlaatste beklimming van de Voie Camillien-Houde raakten Van der Poel en Del Toro even achterop bij de achtervolgers, maar ze keerden terug. Bij het ingaan van de laatste ronde was de voorsprong van McNulty nog altijd een kleine minuut. In de slotronde leek de achtervolgende groep nog dicht bij de Amerikaan te komen, maar de aansluiting bleef uit. De elitegroep achter McNulty kwam uiteindelijk binnen op 13 seconden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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