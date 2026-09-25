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Afscheidsinterland Messi binnen twee uur uitverkocht

De laatste wedstrijd van Lionel Messi voor Argentinië is binnen twee uur uitverkocht. Er waren 80.000 kaartjes beschikbaar voor het vriendschappelijke duel op 6 oktober met Benin in het Estadio Monumental in Buenos Aires.

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Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international. De aanvaller van Inter Miami verloor een maand eerder met Argentinië de finale van het WK tegen Spanje. Vier jaar geleden veroverde hij de wereldtitel in Qatar.

Messi, acht keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, speelde 207 interlands en maakte daarin 125 doelpunten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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