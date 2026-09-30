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Geen uitsupporters van Israëlische Hapoel welkom bij duel met AZ

Het Israëlische Hapoel Beer Sheva mag op 15 oktober geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Dat heeft de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) besloten. Burgemeester Anja Schouten legt in een brief aan de gemeenteraad uit dat de wedstrijd „vanwege de geopolitieke context” als zeer risicovol is aangemerkt.

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De onlusten rond Ajax – Maccabi Tel Aviv in november 2024 hebben een rol gespeeld in de afwegingen. Op meerdere plekken in Amsterdam werden fans van Maccabi toen doelwit van bedreiging, intimidatie en mishandeling. Ook een deel van de Israëlische aanhang misdroeg zich. „We moeten helaas constateren dat de spanning in de samenleving in de afgelopen twee jaar niet is afgenomen”, stelt Schouten. Ze benadrukt dat het een lastig besluit was.

Volgens Schouten is de les geleerd dat „de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten een dynamiek kan geven die leidt tot provocaties over en weer, die uitmonden in ongeregeldheden”. Niet alleen rond de wedstrijd zelf, maar ook tijdens de rest van het verblijf van de uitsupporters. Dagenlang confrontaties voorkomen is „vrijwel niet mogelijk”.

‘Veilig en verantwoord’

De Amsterdamse driehoek heeft Alkmaar „nadrukkelijk gevraagd deze risico’s mee te wegen”. Daarbij speelt ook mee dat veel supporters waarschijnlijk in Amsterdam zouden overnachten.

De club zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op „het veilig en verantwoord organiseren van de wedstrijd”. De veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen staat daarbij volgens de club voorop. „AZ begrijpt dat deze wedstrijd binnen de samenleving verschillende reacties en opvattingen oproept en respecteert dat mensen hierover van mening verschillen.”

De wedstrijd in Alkmaar begint donderdag 15 oktober om 18.45 uur. AZ begon de Europa League met een 1-0-nederlaag op bezoek bij het Engelse Sunderland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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