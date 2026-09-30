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Onderzoek: mannen doen tot 18 extra herhalingen na ruiken aan chocolade tijdens hun workout

Mannen die vóór en tijdens het sporten chocolade roken, deden in een nieuw experiment meer herhalingen zonder dat de training zwaarder voelde. Vooral pure chocolade viel op: daarbij deden deelnemers gemiddeld zo’n achttien herhalingen meer.

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Bij melkchocolade waren ging het om ongeveer negen extra herhalingen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology.

Mannen moesten 10 uur vasten voor experiment met chocoladegeur

Voor het experiment moesten de deelnemers minstens tien uur vasten. Vervolgens deden ze leg extensions, waarbij vanuit een zittende positie een gewicht met de onderbenen omhoog wordt gebracht.

De onderzoekers verdeelden de mannen over drie groepen. Zij kregen de geur van gesmolten pure chocolade met 90 procent cacao, melkchocolade met 60 procent cacao of geurloos water voorgeschoteld. Dat gebeurde zowel voorafgaand aan als tijdens het sporten. De deelnemers moesten daarnaast aangeven hoeveel honger ze hadden, hoe vol ze zich voelden en hoeveel zin ze hadden om te eten.

Na geur van pure chocolade deden mannen gemiddeld 18 herhalingen meer

De chocoladegeuren bleken niet alleen samen te hangen met hoeveel trek de mannen hadden, maar ook met hun prestaties. „Het blootstellen van redelijk getrainde mannen aan chocoladegeuren vlak voor en tussen sets verhoogde hun totale trainingsvolume aanzienlijk, zonder dat hun ervaren inspanning toenam”, zegt onderzoeker Mohamed Nashrudin bin Naharudin van de University of Malaya. Oftewel: de mannen kregen meer herhalingen voor elkaar, maar hadden niet het idee dat ze daarvoor harder moesten werken.

Pure- en melkchocolade leken daarbij niet precies hetzelfde effect te hebben. Bij pure chocolade rapporteerden de deelnemers minder honger en trek en juist een voller gevoel. De geur van melkchocolade werd als aangenamer beoordeeld, maar zorgde niet voor een duidelijke verandering in hun hongergevoel.

🍫 De gezondheidsvoordelen van chocolade Het is al langer bekend dat chocolade een positief effect kan hebben op je gezondheid. Eerder ontdekten wetenschappers van verschillende universiteiten al dat flavonoïden, bioactieve stoffen die van nature voorkomen in pure chocolade, zorgen voor een lager risico op chronische ziekten én voor een langere levensduur. Maar flavonoïde blijkt lang niet de enige stof in chocolade te zijn met een positief gezondheidseffect. Theobromine, een stof die ongesuikerde chocolade zijn bittere smaak geeft, blijkt namelijk ook een anti-verouderingseffect te hebben. Onderzoek wijst uit dat het je biologische leeftijd kan verlagen, wat een maatstaf is voor de mate van schade die cellen in de loop der tijd hebben opgelopen. Let wel: theobromine komt alleen in chocolade voor met een hoog cacaogehalte, dus hele pure chocolade. Het gaat dus niet om mierzoete melkchocolade met allerlei suikerrijke toevoegingen.

Waarom chocoladegeur mogelijk invloed heeft tijdens het sporten

Hoe een geur ervoor kan zorgen dat iemand meer herhalingen doet, weten de onderzoekers nog niet. Een mogelijke verklaring zoeken ze in de associaties die onze hersenen met eten hebben opgebouwd. Geuren die we goed kennen van voedsel kunnen ons lichaam als het ware voorbereiden op wat er normaal gesproken daarna gebeurt: eten.

Bij de geur van pure chocolade zou het brein volgens de onderzoekers bijvoorbeeld alvast kunnen anticiperen op verzadiging. Melkchocolade zou door de aangename geur eerder als een soort beloning kunnen werken en daarmee een prettigere omgeving creëren tijdens het sporten.

Maar dat is vooralsnog een hypothese. De onderzoekers maten bijvoorbeeld geen hormonen of hersenactiviteit en kunnen daardoor niet vaststellen welk biologisch mechanisme achter het gevonden effect zit. Ze willen daardoor ook niet meteen iedereen aanmoedigen (helaas, sorry…) om met een chocoladereep naar de sportschool te rennen; daarvoor is simpelweg nog meer onderzoek nodig. Én wellicht is chocolade niet het enige soort voedsel dat ons kan motiveren beter en meer te sporten.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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