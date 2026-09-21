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Infantino wil met alle bonden praten over hervormingen FIFA

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met de overkoepelende confederaties en nationale bonden over hervormingen van de mondiale voetbalbond. Dit heeft hij maandag voorgesteld in een brief aan de 211 aangesloten bonden, die ook het ANP heeft ingezien.

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Infantino stelt in de brief ook voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de mondiale voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. „Ik zal de Council (het bestuursorgaan van de FIFA) vragen of men een onafhankelijk extern onderzoek wil laten uitvoeren naar het huidige bestuurlijke kader van de FIFA voor grote strategische initiatieven, en of men aanbevelingen wil doen voor mogelijke verbeteringen.”

Infantino erkent in de brief ook dat de aanpak van zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen „tot bezorgdheid” leidde. „Ik erken dat dit, zonder de volledige context, de indruk heeft gewekt dat er al besluiten waren genomen. Dat was niet het geval. Het bleef bij een voorstel, geen besluit, en was altijd afhankelijk van de vereiste goedkeuring door de Council en de aangesloten bonden. Het is inmiddels ingetrokken en zal niet worden doorgezet.”

Wereldwijde kritiek

De plannen van Infantino om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leidden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse Concacaf hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB, die ook van Infantino af wil, stelde eerder voor een internationale voetbaltop in Amsterdam te houden om over de hervormingen van de FIFA te praten.

De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. Daar kunnen voorstellen wat Infantino betreft al besproken worden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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