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FC Utrecht legt 18 supporters stadionverbod op voor wangedrag

FC Utrecht heeft achttien supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen bij de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Dat meldt de club op zijn website.

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De wedstrijd in Utrecht werd na twee onderbrekingen, na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht, definitief gestaakt. Het stond op dat moment 3-1 voor de club uit Deventer. In het restant van 26 minuten een paar dagen later maakte Utrecht er nog 3-3 van.

De club meldde eerder al dat er verdachten waren geïdentificeerd op basis van beschikbare camerabeelden en dat er stadionverboden waren verstuurd, maar meldde toen nog geen aantallen.

Komende periode

FC Utrecht laat weten het onderzoek naar de incidenten de komende periode voort te zetten. De club analyseert de beelden verder om ook andere supporters die bij de incidenten betrokken waren te identificeren en vervolgens te straffen. FC Utrecht heeft hierbij de hulp ingeschakeld van de landelijke taskforce van de KNVB.

Ook deelt de club het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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