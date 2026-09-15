Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Europese Supercup volgend jaar in Johan Cruijff ArenA

De wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar in de Johan Cruijff ArenA. Dat is besloten tijdens een vergadering van de Europese voetbalbond UEFA in Thessaloniki.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het duel tussen de komende winnaars van de Champions League en Europa League, de twee belangrijkste toernooien voor Europese clubteams, is vastgesteld op woensdag 11 augustus.

De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd. De wedstrijd vond nog niet eerder in Nederland plaats. Vorige maand won Paris Saint-Germain de Europese Supercup door Aston Villa in Salzburg met 2-1 te verslaan.

Kaartverkoop

„De Europese Supercup is in deze vorm nog nooit in Nederland gespeeld en daarom is het fantastisch dat we dit affiche voor het eerst naar ons land kunnen halen”, reageert Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, op de toewijzing. „Sportief behoort dat tot het beste wat het Europese clubvoetbal te bieden heeft en ook voor supporters is het een geweldig evenement. Nederland telt miljoenen voetballiefhebbers en we brengen de grootste voetbalevenementen graag dichtbij. Samen met de UEFA, de gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA willen we hier een groot voetbalfeest van maken.”

Tanja Dik, algemeen directeur van de Johan Cruijff ArenA, kijkt uit naar het duel. „Ter afsluiting van het jaar waarin wij ons dertigjarig bestaan vieren, mogen we de absolute top van het Europese clubvoetbal ontvangen. Al drie decennia is onze ambitie om sportfans onvergetelijke ervaringen te bieden in een stadion dat blijft vernieuwen”, zegt ze.

Meer informatie over onder meer de kaartverkoop wordt op een later moment bekendgemaakt, aldus de KNVB.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties