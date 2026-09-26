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Wielrenster Vollering verovert eerste wereldtitel op de weg

Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint onder luid gejuich van het publiek alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde.

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Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. De afgelopen twee WK’s verliepen teleurstellend zonder Nederlandse medaille. In deze 66e editie leverde Nederland voor de vijftiende keer de wereldkampioene. Vollering kende al een uitermate succesvol seizoen met zeges in onder meer de Tour de France, Giro d’Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Haar beste resultaat op een WK was het zilver van Glasgow in 2023.

De vlakke openingsfase na de start in het bij Montreal gelegen Brossard verliep rustig. Nederland controleerde zoals verwacht het peloton en gaf een kleine kopgroep enkele minuten voorsprong. Hun avontuur eindigde met nog 76 kilometer en een kleine zes rondes op het stadscircuit te gaan.

Valpartij

Een belangrijk moment vond plaats halverwege de wedstrijd over 180 kilometer. Op een snelle strook was er een grote valpartij in het peloton, waar de Nederlandse rensters goed vanaf kwamen. Titelverdedigster Magdeleine Vallières (Canada), vicewereldkampioene Niamh Fisher-Black (Nieuw-Zeeland) en Vuelta-winnares Paula Blasi (Spanje) waren wel betrokken en konden de koers niet voltooien, Kim Le Court-Pienaar (Mauritius) liep een niet te overbruggen achterstand op.

In de zesde ronde plaatste Vollering haar versnelling, na sterk werk van Pieterse. Ze kreeg zo’n twintig seconden voorsprong. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde slaagden de achtervolgsters, onder aanvoering van de sterke Elisa Longo Borghini, erin het gat te dichten. Vervolgens ontsnapte de Italiaanse, maar op de laatste beklimming van de Voie Camillien-Houde gingen de Poolse Kasia Niewiadoma en Vollering erop en erover.

Vollering en Niewiadoma koersten vervolgens met zijn tweeën op de finish af. De Nederlandse beschikte over de beste eindsprint.

ANP

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