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KNVB zegt vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino op

De KNVB heeft zijn vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd vanwege de, inmiddels ingetrokken, investeringsplannen rond het WK voetbal. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond KNVB zaterdag weten aan het ANP.

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„De manier waarop dit proces is verlopen heeft geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van FIFA-voorzitter Gianni Infantino”, stelt de KNVB. „De KNVB heeft geen vertrouwen meer in zijn leiderschap. Dat blijkt niet alleen uit de zorgen die bonden wereldwijd hebben geuit, maar ook uit de kritiek en zorgen die binnen de FIFA-organisatie zelf leven. Deze situatie vraagt om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA.”

De KNVB noemt het intrekken van het investeringsplan „een belangrijk en verstandig besluit”. „Vanaf het begin hebben wij, samen met de UEFA en de andere Europese bonden, duidelijk gemaakt dat zowel de inhoud van het voorstel als de manier waarop het tot stand is gekomen voor ons onacceptabel waren”, aldus de voetbalbond.

„Deze uitkomst laat zien hoe belangrijk het is dat besluiten over de toekomst van het internationale voetbal op een transparante manier en in goed overleg met alle betrokken partijen worden genomen”, zegt de KNVB, die aangeeft zich te zullen blijven inzetten voor „goed bestuur en een sterk internationaal voetbal”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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