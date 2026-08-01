Redactie
Redactie Sport 1 aug 2026
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FIFA ziet af van verkoop aan investeerders, zegt Infantino

FIFA President Gianni Infantino gestures during a press conference with the World Cup trophy on the eve of the opening match of the 2026 World Cup football tournament at Mexico city stadium in Mexico City on June 10, 2026. Alfredo ESTRELLA / AFP
ANP / AFP / Alfredo Estrella

De FIFA trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat in een verklaring aan Sky News.

„Na zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor verdeeldheid heeft gezorgd die niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel”, aldus Infantino. „Ons doel is altijd geweest om te verenigen en te verbeteren. Daarom gaat dit voorstel niet door.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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