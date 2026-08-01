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FIFA ziet af van verkoop aan investeerders, zegt Infantino

De FIFA trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat in een verklaring aan Sky News.

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„Na zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor verdeeldheid heeft gezorgd die niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel”, aldus Infantino. „Ons doel is altijd geweest om te verenigen en te verbeteren. Daarom gaat dit voorstel niet door.”

ANP

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