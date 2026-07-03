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Zwitserland na winst op Algerije naar achtste finales WK voetbal

Zwitserland staat in de achtste finales van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Murat Yakin bereikte de laatste zestien in de nacht van donderdag op vrijdag door Algerije in Vancouver met 2-0 te verslaan. De Zwitsers spelen in de strijd om een plaats in de kwartfinales eveneens in BC Place Vancouver tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Ghana.

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Bij Zwitserland kreeg rechtsback Ricardo Rodríguez (ex-PSV) een basisplaats van bondscoach Yakin, terwijl doelman Yvon Mvogo (eveneens ex-PSV) reserve was. De Algerijnse bondscoach Vladimir Petković stelde Ramiz Zerrouki (FC Twente) op in de basis en verwees Anis Hadj Moussa (Feyenoord) naar de bank. Hadj Moussa mocht de laatste twintig minuten nog meedoen.

De Zwitsers kwamen in de op een na laatste WK-wedstrijd in Canada in de tiende minuut op voorsprong. Breel Embolo tikte de bal in het net na een goede actie en een assist van Johan Manzambi. Vlak na rust maakte Dan Ndoye, die profiteerde van slecht uitverdedigen van de Algerijnen, de 2-0. Hij schoot de bal in de linkerhoek langs de Algerijnse doelman Luca Zidane.

Zwitserland doet voor de dertiende keer mee aan het WK. Ze haalden in 1934, 1938 en in 1954 de kwartfinales. De overwinning tegen Algerije betekende de eerste zege voor Zwitserland in een knockoutwedstrijd op een WK sinds 1938. Algerije deed voor de vijfde keer mee aan een WK. Het Noord-Afrikaanse land haalde één keer de achtste finales. Dat was in 2014 in Brazilië.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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