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Redactie Sport 28 jul 2026
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Zidane volgt Deschamps op als bondscoach van Franse voetballers

(FILES) Former French international football player Zinedine Zidane takes part in a ceremony honouring French former international football players with more than hundred caps ahead of the friendly football match France vs Brazil, at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris on March 26, 2015. Zidane has been appointed as the new head coach of France national football team at the French Football Federation headquarters (FFF) in Paris on July 28, 2026. The former France playmaker, who won the 1998 World Cup and the 2000 European Championship as a player, has long been viewed as the leading candidate for the role and has been waiting for an opportunity to take charge of the national team for several years. Franck FIFE / AFP
ANP / AFP / Franck Fife

Zinédine Zidane is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Frankrijk. De 54-jarige voormalige middenvelder ondertekende dinsdag een vierjarig contract. Zidane is de opvolger van Didier Deschamps, die het Franse elftal sinds 2012 onder zijn hoede had en in 2018 de wereldtitel won.

„Ik heb het al vaak gezegd: er is niets belangrijkers dan het Franse nationale team. Het is dan ook een genoegen en natuurlijk een grote eer om bondscoach te worden van dit Franse nationale team. Maar het is ook een verantwoordelijkheid”, aldus Zidane in een verklaring van de bond.

Als speler won hij met Frankrijk in 1998 de wereldtitel en in 2000 de Europese titel. Zijn enige trainerservaring bestaat uit twee periodes bij Real Madrid, van 2016 tot en met 2018 en van 2019 tot en met 2021. In die periode bezorgde hij de club drie keer de Champions League en twee keer de Spaanse titel.

De drievoudig wereldvoetballer van het jaar werd al lange tijd beschouwd als de belangrijkste kandidaat om Deschamps op te volgen. Zidanes eerste wedstrijden als bondscoach zijn vier Nations League-duels met Turkije, Italië en België (twee keer), tussen 25 september en 5 oktober.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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