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Het WK zit er officieel op: hoe groot is de kans dat Nederland ooit gastland wordt?

Met de winst van Spanje op Argentinië komt het WK van 2026 tot een einde. Nederland is helaas niet ver gekomen, maar ondanks dat is en blijft voetbal uiteraard groots in ons land. Hoe groot is de kans dat we ooit zelf een WK mogen organiseren?

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Geen wekker zetten om een wedstrijd te kunnen kijken, maar op de fiets stappen naar het stadion: het zou veel voetbalfanaten in ons land gelukkig stemmen. Helaas moeten we fans uit die droom helpen; het ziet er niet naar uit dat het WK voetbal binnenkort onze kant op komt.

Druk aan het voorsorteren op volgende WK voetbal

Dat heeft te maken met een aantal praktische redenen. Om te beginnen zijn de landen voor de volgende WK-edities al lange tijd bekend. In 2030 is het aan Marokko, Portugal en Spanje om de boel te organiseren, in 2034 mag Saoedi-Arabië aan het werk. Wie er daarna aan de beurt is, moet nog blijken, maar er wordt intussen al volop voorgesorteerd door sommige landen.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat weten dat de Verenigde Staten, ook een van de gastlanden van deze editie, best interesse heeft in de editie van 2038.

„Er is geen land dat beter gepositioneerd is om een ​​WK te organiseren dan de Verenigde Staten, en ik denk dat we dat op sociale media zien”, zei de woordvoerder eerder al. „Ik denk dat we bij al die fans – die misschien voor het eerst, of voor het eerst in lange tijd, met de VS in aanraking komen – zien dat het land enorm gastvrij is en dat we over een geweldige infrastructuur beschikken.”

Heeft Nederland wel genoeg ruimte om WK te organiseren?

Een tweede factor die weinig positief stemt voor Nederland, is het feit dat het WK flink aan het groeien is. Waar vroeger ‘slechts’ 32 landen meededen, is dat nu uitgegroeid tot 48 landen. Ook is er de ambitie om mogelijk zelfs uit te groeien tot 64 deelnemende landen.

Die deelnemende landen zijn een flinke kluif voor een organiserend gastland, laat staan voor een land zo klein als Nederland. Niet alleen moeten er voldoende stadions zijn voor alle deelnemende landen, ook moet er gedacht worden aan hotels en infrastructuur. Het is niet bekend of Nederland de capaciteit heeft om zelfstandig een heel WK te organiseren.

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Zeer de vraag of het gaat lukken

Wat daarentegen wel een optie is, is om een WK te organiseren samen met een ander land. Dat gebeurt ook met de volgende editie, wanneer Marokko, Portugal en Spanje het toernooi samen organiseren. Voor Nederland zou België of Duitsland een logische partner zijn. Al is het de vraag of die laatstgenoemde het ziet zitten om de handen ineen te slaan. De kans bestaat dat Duitsland liever een poging doet om zelfstandig het WK te organiseren.

Dan is het dus een optie voor België en Nederland om samen een gooi te doen naar het WK van 2038. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog zeer de vraag. Zo werd eerder al een poging gedaan om het WK vrouwenvoetbal van 2027 samen met Duitsland te organiseren, maar dat mocht niet baten. Of een WK voor mannen zonder de hulp van Duitsland dan wél gaat lukken, is zeer de vraag.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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