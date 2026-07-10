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Keniaan Wanyonyi scherpt na 27 jaar wereldrecord 1000 meter aan

De Keniaanse atleet Emmanuel Wanyonyi heeft bij de Diamond League in Monaco het wereldrecord op de 1000 meter aangescherpt. De regerend olympisch- en wereldkampioen op de 800 meter klokte 2.11,83 en liep het 27 jaar oude mondiale record van zijn landgenoot Noah Ngeny uit de boeken. Ngeny liep in 1999 in het Italiaanse Rieti 2.11,96 op de afstand, die incourant is en geen officiële afstand op de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen.

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ANP

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