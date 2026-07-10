Redactie
Redactie Sport 10 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Keniaan Wanyonyi scherpt na 27 jaar wereldrecord 1000 meter aan

Kenya's Emmanuel Wanyonyi celebrates after setting a new World Record in the men's 1000m during the Diamond League athletics meeting at the Stade Louis II in Monaco on July 10, 2026. Valery HACHE / AFP
ANP / AFP / Valery Hache

De Keniaanse atleet Emmanuel Wanyonyi heeft bij de Diamond League in Monaco het wereldrecord op de 1000 meter aangescherpt. De regerend olympisch- en wereldkampioen op de 800 meter klokte 2.11,83 en liep het 27 jaar oude mondiale record van zijn landgenoot Noah Ngeny uit de boeken. Ngeny liep in 1999 in het Italiaanse Rieti 2.11,96 op de afstand, die incourant is en geen officiële afstand op de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties