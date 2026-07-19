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Vingegaard valt in vijftiende etappe en verlaat Tour de France

De Deense kopman Jonas Vingegaard van Visma-Lease a Bike is uitgevallen in de Tour de France. Hij kwam 20 kilometer voor de finish in Plateau de Solaison ten val. Vingegaard stond op de tweede plaats in het algemeen klassement op 4,5 minuut achterstand op geletruidrager Tadej Pogačar.

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De 29-jarige Vingegaard ging onderuit bij een rotonde. Hij greep meteen naar zijn rechter sleutelbeen en bleef met tranen in zijn ogen langs de kant zitten. Kort daarop werd hij in een ambulance afgevoerd en werd duidelijk dat Vingegaard had opgegeven.

Vingegaard was de kopman van de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike. Hij won twee keer de Tour de France en werd drie keer tweede in de grootste wielerronde ter wereld. Vingegaard schreef eerder dit jaar de Ronde van Italië op zijn naam.

Dopingcontrole

Vingegaard werd om 02.00 uur in de nacht voor de start door de Franse autoriteiten gecontroleerd op doping. Hij was voor de rit niet te spreken over het tijdstip van de controle. „Ik had geen erg goede nacht”, stelde Vingegaard tegen de media. „Ik had dopingcontrole om 2 uur ’s nachts. Dat was niet ideaal. Ik dacht eerst dat dat niet toegelaten was, maar blijkbaar is het dat wel.”

„Het is goed dat ze ons testen, maar als het de prestatie aantast, is het dat niet meer”, aldus Vingegaard. „Het heeft ongeveer veertig minuten geduurd. En daarna heb ik nog wat tijd nodig gehad om weer in slaap te vallen.”

Het wielerpeloton is op weg naar de slotklim in de buitencategorie naar Plateau de Solaison. Pogačar gaat bijna ongenaakbaar aan de leiding in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won zaterdag zijn vierde etappe in deze Tour, zijn 25e in totaal.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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