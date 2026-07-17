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Verstappen snelste in eerste vrije training GP van België

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van België in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen kwam in de Red Bull tot 1.47,070. Daarmee was hij 0,145 seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari. Diens teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco reed op 0,207 seconde de derde tijd.

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Verstappens Franse teamgenoot Isack Hadjar was met de vierde tijd, op 0,252 seconde, ook nog sneller dan de McLarens en Mercedessen. Klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië kwam tot de zesde tijd.

Later vrijdag om 17.00 uur rijden de coureurs de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. In het WK-klassement leidt Antonelli met 179 punten voor zijn Britse teamgenoot George Russell (154) en Ferrari-coureur Hamilton (147). Verstappen staat zevende met 76 punten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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