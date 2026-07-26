Redactie
Redactie Sport 26 jul 2026
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Van der Poel wint slotetappe Tour de France op Champs-Élysées

epa13134421 Dutch cyclist Mathieu van der Poel (C) of Alpecin-Premier Tech followed by Yellow Jersey overall leader Slovenian rider Tadej Pogacar of UAE Team Emirates in action in front of the Sacred-Heart Basilica as the cyclists ride through Paris' Montmartre district where the 21st and last stage of the Tour de France cycling race to Paris pass through, France, 26 July 2026. EPA/TERESA SUAREZ
ANP / EPA / TERESA SUAREZ

Mathieu van der Poel heeft op de Champs-Élysées in Parijs de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Na een zenuwslopende finale, waarin hij met Tourwinnaar Tadej Pogačar ontsnapt was, wist hij zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, die de sprint van de achtervolgende groep won, nipt voor te blijven. Groenetruidrager Mads Pedersen werd derde. Olav Kooij werd vijfde, Rick Pluimers zevende.

Pogačar heeft het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière gewonnen, waarmee hij gedeeld recordhouder is geworden wat betreft aantal Tourzeges.

De finale van de slotetappe werd gekenmerkt door drie beklimmingen van de Côte de la Butte Montmartre, die na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 deel is geworden van het Tourparcours. De etappe zou aanvankelijk van start gaan in het dorpje Thoiry, maar werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er werd gestart op de finishlijn op de Champs-Élysées.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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