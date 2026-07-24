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Van Bommel bondscoach België tot en met het EK van 2028

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander is de opvolger van de maandag vertrokken Fransman Rudi Garcia. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028, meldt de KBVB in een verklaring.

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Boudewijn Zenden, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden assistent bij België. Van Bommel werd deze week al door verschillende media als een belangrijke kandidaat voor de functie genoemd. De Limburger was tussen 2022 en 2024 werkzaam in België als trainer van Royal Antwerp FC, waarmee hij in 2023 het landskampioenschap, de nationale beker en de Belgische Supercup won. Hij zat sinds zijn periode bij Antwerp zonder club.

Van Bommel was eerder trainer van PSV en VfL Wolfsburg. De voormalige middenvelder kwam als speler uit voor Fortuna Sittard, PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan. Hij speelde 79 interlands namens Oranje.

Vertrouwen

„Het is een grote eer om bondscoach van België te worden”, zei Van Bommel via de bond. „Ik wil de Koninklijke Belgische Voetbalbond bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. België beschikt over uitmuntende spelers en een enorm potentieel. Samen met mijn technische staf willen we een team opbouwen dat gedisciplineerd, ambitieus en dapper genoeg is om zich te meten met de allerbesten.”

„Succes is nooit gegarandeerd, maar hard werken, eerlijkheid en toewijding wel. We zullen alles geven om dit team elke dag te helpen verbeteren en de Belgische bevolking trots te maken”, aldus de Nederlander.

Eerste tegenstander

Voormalig Oranje-international Zenden was eerder onder meer assistent bij PSV en Chelsea. De Belg Maarten Martens was werkzaam als hoofdcoach bij AZ, waar hij in januari vertrok. Robbemond was onder meer hoofdtrainer bij FC Oss, De Graafschap en Willem II en assistent van Van Bommel bij PSV.

De eerste interland van Van Bommel als bondscoach is de uitwedstrijd in de Nations League tegen Italië op 25 september. Onder Garcia verloor België op het afgelopen WK in de kwartfinales van de latere wereldkampioen Spanje (2-1). België wist als enige ploeg op het WK tegen Spanje te scoren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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