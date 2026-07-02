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Valentijn Driessen wil Sarina Wiegman niet als nieuwe bondscoach van Oranje: dit is zijn reden

Wie moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden? Die vraag wordt deze dagen ‘aan de koffieautomaat’ misschien wel vaker gesteld dan dat het gaat over de nieuwe wereldkampioen voetbal. Want tja, kampioen wordt het Nederlands Elftal toch niet.

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Dat Oranje verloor van Marokko in de nacht van maandag op dinsdag, dat zijn we het liefst alweer vergeten. Verser in het geheugen: het opstappen van bondscoach Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Na 64 interlands de ‘eerste man’ te zijn geweest, gaf Koeman teleurgesteld aan nu te kiezen voor zijn familie en vrouw Bartina in het bijzonder (zij lijdt aan borstkanker). Hij hintte ook op het helemaal stoppen als voetbaltrainer.

Wie moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden?

Net als aan al die koffieautomaten in het land, ging het in de nieuwste de voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf over de vraag: wie moet er nu bondscoach van het Nederlands Elftal worden? Er vallen overal namen. Erik ten Hag bijvoorbeeld, ooit zo succesvol bij Ajax. De naam Peter Bosz valt, maar die is verbonden aan kampioen PSV. De net bij Manchester City vertrokken prijzenpakker Pep Guardiola ook, maar dat is financieel misschien te hoog gegrepen. De naam die je het meest hoort als kanshebber op de functie van bondscoach: Arne Slot. Hij heeft net Liverpool verlaten en is misschien wel de gedroomde kandidaat.

Of Sarina Wiegman misschien? Dan zouden we de eerste vrouwelijke bondscoach van Oranje ooit hebben.

⚽ Wie is Sarina Wiegman? Voor wie haar niet kent: Sarina Wiegman (56, Den Haag) voetbalde in een tijd dat Nederland nog geen profcompetitie voor dames had. Zij deed dat toen vooral bij veelvoudig kampioen Ter Leede. Wiegman speelde 99 keer voor de vrouwen van Oranje. Haar grootste succes bereikte zij als bondscoach: ze werd drie keer Europees kampioen. Met Nederland in 2017 en met Engeland in 2022 en 2025. Ook verloor Wiegman twee WK-finales: Nederland – Verenigde Staten (2019) en Engeland – Spanje (2023).

‘Gelijk ophalen als hij jonger dan 60 is’

De naam Sarina Wiegman als bondscoach is een paar keer gevallen, bijvoorbeeld bij Youri Mulder aan tafel bij de NOS. In de podcast Kick-Off Oranje krijgt de altijd uitgesproken Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen Wiegman ook als kandidaat voorgelegd. Maar dan niet met haar naam, maar alleen met ‘staat van dienst’. Driessen: „Zo’n cv en een Nederlands paspoort? Dan moet je hem gelijk ophalen, als hij jonger is dan 60.”

Het is alleen geen ‘hem’, maar Sarina Wiegman. Dat verandert voor Driessen de zaak als het om een nieuwe bondscoach gaat: „Oh. Nee. Nee, dan niet.” Een reden voor de voetbaljournalist: „Laat zij zich eerst eens bewijzen bij gewoon een Eredivisieclub. Laat een Eredivisieclub eens het risico nemen om haar aan te stellen.”

Wie zou jij graag als de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal zien? Laat hier hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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