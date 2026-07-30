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UEFA-landen boycotten FIFA als commercialiseringsplan blijft

De 55 bij de Europese voetbalbond UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten alle competities van de FIFA te boycotten als de wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Dit besluit werd donderdag genomen tijdens een spoedvergadering.

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De UEFA had haar verzet al duidelijk gemaakt door twee vernietigende verklaringen over de plannen uit te brengen. De boycot zou betrekking hebben op alle FIFA-competities, waaronder de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou het plan in september in stemming willen brengen.

Het standpunt van de UEFA wordt voor het eerst op de proef gesteld in oktober, wanneer de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen op het programma staan.

Spoedoverleg

Bondsvoorzitter Frank Paauw en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigden de KNVB donderdag bij het spoedoverleg van de UEFA over de nieuwe plannen van de FIFA.

Infantino bestempelde zijn plannen als „een kans die zich maar één keer in het leven voordoet”. De FIFA wil met de plannen miljarden genereren door mogelijk een deel van de commerciële rechten te verkopen, waaronder die met betrekking tot het WK. De FIFA zou een deadline hebben gesteld voor goedkeuring van de geplande deal met investeerders. Uiterlijk 19 september zouden de 211 bonden van de FIFA hun toestemming moeten geven.

De UEFA eist dat het voorstel van de FIFA voor altijd van tafel gaat. Zolang dat niet het geval is, willen de landen van de UEFA niet meer onder de vlag van de FIFA uitkomen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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